Borsa: Milano tiene insieme a Europa, bene Eni con petrolio

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Prima giornata della settimana in leggera crescita per la Borsa di Milano che, come gli altri listini europei, sembra a guardare soprattutto agli sviluppi del conflitto in Ucraina e alle scelte delle banche centrali a partire dalla Fed: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,30% a 24.294 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,25% a quota 26.563.

Nel Vecchio continente Londra ha senato un rialzo finale dello 0,4%, con Amsterdam in aumento dello 0,2%. In calo dello 0,5% sia la Borsa di Parigi sia quella di Francoforte, con Madrid negativa dello 0,2%. La tensione si è però concentrata sui titoli di Stato europei, che hanno chiuso la giornata con una fiammata per i tassi di interesse: il rendimento del Btp italiano a 10 anni ha concluso al 2%, il livello più alto da fine aprile 2020, con lo spread tra il prodotto del Tesoro e il Bund tedesco cresciuto a quota 154 punti base.

L'inizio del discorso del presidente della Fed Powell ovviamente ha pesato mentre non ha potuto influire sui titoli azionari, che hanno concluso la seduta pochi minuti prima dell'avvio del suo intervento. Così in Piazza Affari ha corso soprattutto Tenaris (+6% finale a 13,4 euro) sulla forza del prezzo del petrolio, che potrebbe essere il 'diriver' dei mercati nel prossimo periodo, con Eni che è salita del 2,8% a 13 euro. Più cauto il gas, che in Europa si è mosso in ribasso per tutta la giornata sotto quota 100 euro al Megawattora.

Molto bene a Milano anche Cnh (+4,4%), con Leonardo in aumento di quasi tre punti percentuali. Per contro vendite su Diasorin (-4%), con Mediobanca e Iveco che hanno ceduto oltre due punti percentuali. Fuori dal listino principale, dopo l'Opas lanciata sulla controllata spagnola, in recupero Mfe-Mediaset categoria A dell'1,2%, mentre le azioni B con 10 diritti di voto sono scese dell'1,1%. In rialzo dell'1,5% a 4,52 euro l'oggetto dell'offerta Medisaet Espana. (ANSA).