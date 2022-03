Borsa: Milano sale, contrastate le utility dopo decreto

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La Borsa di Milano (+0,2%) gira in positivo dopo un avvio debole. A Piazza Affari si mettono in mostra i titoli legati al petrolio con Tenaris (+2,7%), Saipem (+1,1%) e Eni (+0,9%). In ordine sparso le utility dopo il decreto di venerdì scorso. In rialzo Enel e Iren (+0,9%), A2a (+0,6%) e Snam (+0,2%), sono in calo Erg (-0,8%), Hera (-0,2%), piatta Alerion (+0,01%). (ANSA).