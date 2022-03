Borsa: Milano allunga (+0,9%) con energia e utility

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La Borsa di Milano (+0,9%) allunga il passo con i titoli legati legati al petrolio e le utility, dopo il decreto di venerdì scorso. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 152 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,91%.

A Piazza Affari corre Tenaris (+5,5%). Bene anche Eni (+2,2%) e Saipem (+0,3%). Andamento positivo per le utility dove procedono in rialzo A2a (+1,8%), Iren (+1,3%), Hera (+0,4%) e Alerion (+0,5%). In flessione Erg (+1,7%).

Bene anche le banche con Unicredit (+2,3%), Banco Bpm (+1,4%), Bper (+1%), Mps (+0,8%). In flessione Tim (-1,7%), dopo il taglio del rating da parte di Fitch. Male anche Diasorin (-2,5%), Iveco (-1,3%), Nexi (-1,2%) e Campari (-1%). (ANSA).