Borsa: Europa prosegue positiva, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Le Borse europee proseguono in terreno positivo mentre si guarda ai colloqui di pace tra Ucraina e Russia. Sotto i riflettori resta anche l'andamento dei prezzi delle materie prime con il petrolio che sale e il gas in flessione. Gli investitori tengono alta l'attenzione sul fronte delle banche centrali e dell'inflazione. Sul versante valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1060 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,1%. In luce Milano (+1%). Positive anche Londra (+0,5%), Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,1%). Sale l'energia (+2,2%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti sale a 108 dollari al barile (+3,6%) mentre il Brent si attesta a 111 dollari (+3,5%). Bene anche le banche (+0,5%) e il comparto delle aziende di trasformazione industriale (+0,7%).

In crescita anche il comparto azionario delle utility (+0,2%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 102 euro al Mwh (-2,9%). A Londra il prezzo si attesta a 243 penny al Mmbtu. In flessione i tecnologici (-0,6%) e le compagnie aeree (-1,5%).

A Piazza Affari sugli scudi Tenaris (+4,8%), Eni e A2a (+2,2%). Tra le banche in luce Banco Bpm (+0,7%) e Unicredit (+0,6%). Seduta in flessione per Tim (-1,5%), dopo il taglio del rating da parte di Fitch, e Diasorin (-1,8%). Male anche Nexi e Iveco (-1,05%). (ANSA).