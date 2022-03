Borsa: Europa apre debole, sotto i riflettori Ucraina

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Le Borse europee avviano debole la prima seduta della settimana, dopo i recuperi della settimana scorsa L'attenzione degli investitori si concentra sugli effetti della guerra in Ucraina da parte della Russia. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime che incidono sull'andamento dell'inflazione. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è debole a 1,1050 a Londra.

Avvio in terreno negativo per Parigi (-0,17%), Francoforte (-0,19%), Londra (+0,02%) e Madrid (+0,3%). (ANSA).