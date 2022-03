Borsa: Asia chiude debole, si guarda a Ucraina e Covid

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Le Borse asiatiche, orfane di Tokyo chiusa per festività, archiviano deboli la prima seduta della settimana. Sui mercati pesano gli effetti della guerra in Ucraina da parte della Russia mentre resta alta l'attenzione per i timori di una nuova ondata di contagi da covid-19. Fari puntati sui prezzi delle materie prime che stimolano il galoppo dell'inflazione.

A contrattazioni ancora in corso la Cina si muove in ordine sparso, dopo che la banca centrale ha lasciato invariati i tassi. In flessione Hong Kong (-0,9%), piatta Shanghai (-0,09%), positiva Shenzhen (+0,5%). In calo Seul (-0,7%) e Mumbai (-0,3%).

Sul fronte macroeconomico previsti i prezzi alla produzione della Germania. Attesi anche gli interventi della presidente della Bce Christine Lagarde e il governatore della Fed Jerome Powell, che darà ulteriori segnali al mercato dopo l'ultimo Comitato Federale della Fed. (ANSA).