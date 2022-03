Convenzione diritti nel Mediterraneo, non c'è Israele

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - Un'Altra Storia, insieme agli altri promotori della Convenzione dei diritti nel Mediterraneo firmata ieri a Palermo, precisa che tra i partecipanti non c'era alcun rappresentante di associazioni israeliane. Il documento, ad oggi, risulta firmato da cittadini di 19 Paesi: Palestina, Libia, Turchia, Libano, Spagna, Bosnia, Francia, Malta, Grecia, Iraq, Siria, Marocco, Egitto, Tunisia, Algeria, Albania, Macedonia, Kurdistan, Italia. Tra i firmatari: l'Imam di Sicilia Abdelhafid Kheit, Presidente delle Comunità islamiche di Sicilia; Emiliano Abramo, Comunità di Sant'Egidio Sicilia; Luisa Morgantini, Responsabile dell'Associazione "Assopace Palestina"; Orlan Yilmaz, Presidente Comunità Kurda in Italia; Spahic Ibrahim, International peace center/ Sarajevo Winter, Bosnia Erzegovina; Pollozhani Azis, Rettore Mather Teresa University Skopje, Nord Macedonia; Fabio Alberti, Comitato Nazionale "Un ponte per", Roma; e il sociologo ed economista Tonino Perna.

(ANSA).