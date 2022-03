S&P taglia rating Russia a CC

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il rating del debito russo in valuta estera a lungo termine è stato declassato da S&P da CCC- a CC.

Anche il rating del debito in valuta locale a lungo termine è stato declassato da S&P a CC da CCC-. Entrambi rimangono sotto osservazione con implicazioni negative.

I rating della Russia rimangono sotto osservazione perchè S&P, spiega in una nota, potrebbe "abbassare il rating a "SD" (default selettivo) se il governo russo non effettua il pagamento del debito" in tempo. (ANSA).