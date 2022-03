Borsa: Milano gira in calo, Ftse Mib -0,3%

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Sotto il peso delle vendite che colpiscono Tim (-3%), Stellantis (-2,8%) e Pirelli (-1,8%) si piega anche il listino di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,3% a 24.044 punti. In rialzo ma non basta Enel (+1,8%) e Atlantia (+1,3%).

Fuori dal listino principale prosegue la discesa di Mfe (ex Mediaset) con le azioni di categoria A, coinvolte nel riassetto, in calo del 4,14% a 0,67 euro e Mediaset Espana a Madrid che cede il 2,24% a 4,5 euro. (ANSA).