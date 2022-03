Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,34%

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - La Borsa di Milano avvia la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,34% a quota 24.204 punti sostento da energia e banche. In evidenza nelle prime battute Saipem (+1,07%), in coda e in terreno negativo restano Recordati -1,4%) e Diasorin (-1%). Fuori dal listino principale bene Webuild (+0,65% a 1,69 euro) dopo i conti. (ANSA).