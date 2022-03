Borsa: in Asia cauto rialzo, Tokyo +0,65%

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Si arresta il rally delle Borse in Asia ma poi sul finale gli indici tornano in rialzo. A dare il ritmo all'altalena dei mercati sono la Cina e Hong Kong. Tokyo chiude in rialzo dello 0,65%, Shanghai e Shenzen hanno guadagnato rispettivamente l'1,12 e lo 0,56 per cento mentre Hong Kong, ancora aperta, resta incerta sulla parità. I segnali contrastanti dei colloqui tra Russia e Ucraina contribuiscono alla volatilità degli indici. "All'inizio dell'anno, avevamo a che fare solo con le incertezze relative alla funzione di reazione delle banche centrali globali all'inflazione. Ora dobbiamo anche fare i conti con le tensioni geopolitiche e non abbiamo visibilità su come andrà a finire esattamente quella situazione" commenta un analista.

Al di fuori di Hong Kong, i mercati sono stati più calmi, con le azioni giapponesi in rialzo dopo che la Bank of Japan ha annunciato che si atterrà a una politica monetaria accomodante.

Anche le azioni australiane sono aumentate dello 0,3%, guidate dal settore energetico. (ANSA).