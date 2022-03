Borsa: Europa gira in calo, Londra -0,17%

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Seduta volatile per le Borse in Europa, gli indici oscillano e dopo una partenza in contenuto rialzo scivolano. Londra cede lo 0,17%, Parigi lo 0,6%, Francoforte lo 0,4%, Madrid lo 0,09%. Milano è l'unica a tenere in rialzo dello 0,16 per cento. (ANSA).