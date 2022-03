Borsa: Milano resta sofferente (-1,5%), male le banche

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Resta sofferente nel pomeriggio Piazza Affari (-1,5%), la peggiore in Europa, mentre continua il conflitto in Ucraina, al 22/o giorno, e i negoziati proseguono.

A Milano pesano le banche, come nel resto del Vecchio continente, a cominciare da Banco Bpm (-5,4%), Unicredit (-5,3%) e Intesa (-4,5%). Analoga situazione per le auto, con Stellantis (-3,7%), nella componentistica Pirelli (-2%). Male Enel (-2,7%), Poste (-2,6%), nell'industria soprattutto Buzzi (-2,1%), mentre guadagnano Leonardo (+1,6%) e Iveco (+3%) e va bene Atlantia (+1,3%).

In rialzo tra i farmaceutici Diasorin (+6,6%), nel lusso Moncler (+1,6%). Bene i petroliferi, dall'impiantistica di Tenaris (+4%) a Eni (+1,7%) e Saipem (+1,6%), col greggio che sale (wti +6,9%) a 102 dollari al barile e il brent a 105,6 dollari. Salgono Tim (+0,8%) e la partecipata Inwit (+0,2%).

Bene Webuild, nel giorno del Cda sui conti del 2021, che verranno resi noti domani.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, rally di Eprice (+34,9%) e di Landi Renzo (+13,4%), tonfo di Mutuionline (-10,6%) e Juve (-7,8%), il giorno dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions. In calo le azioni di Mfe-Mediaset dopo l'Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata su Mediaset Espana (-4,5% a Madrid). Le azioni Mfe B perdono il 3,9%, le Mfe A il 6,3%, dopo lo scivolone di ieri. (ANSA).