Borsa: l'Asia corre su Ucraina e Wall street, vola Hong Kong

Ottima seduta per i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con gli operatori che hanno guardato alla forza delle Borse europee e di Wall street della vigilia, anche sulle speranze di una soluzione nel conflitto in Ucraina. Apprezzata anche la 'solidità' della Fed, che ha confermato il suo programma di politica monetaria pur in un quadro di guerra. Così Tokyo ha chiuso in aumento del 3,4%, con Hong Kong (molto penalizzata in queste settimane anche dal ritorno della pandemia Covid) che sale di oltre cinque punti percentuali in chiusura della sua giornata.

Più cauti i listini cinesi: Shanghai cresce dell'1,3% e Shenzhen del 2,1%. Sulla stessa linea la Borsa di Seul, che ha concluso con l'indice generale in aumento dell'1,3% e il 'tecnologico' Kosdaq in aumento del 2,5%. In rialzo di un punto percentuale la chiusura della Borsa di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa. Attorno alla parità i futures sull'avvio dei listini azionari del Vecchio continente.

Partenza in crescita per il prezzo del gas ad Amsterdam, il mercato di riferimento europeo: il metano nei primi scambi segna un aumento del 7% a 110 euro al Megawattora. Il gas prosegue così il suo riassestamento dopo il massimo storico a 227 euro toccato a fine giornata il 7 marzo scorso.