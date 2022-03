Borsa: Europa chiude in ordine sparso, bene Londra (+1,2%)

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Chiusura positiva per le principali Borse europee, tranne che per Francoforte (-0,36%) a 14.388 punti. La migliore è stata Londra (+1,25%) a 7.383 punti, con la Bank of England che ha rialzato i tassi, seguita da Madrid (+0,38%) a 8.412 punti e Parigi (+0,36%) a 6.612 punti. (ANSA).