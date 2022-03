Auto: -5,4% mercato Europa a febbraio, Stellantis -17,5

Chiude ancora in rosso il mercato europeo dell'auto. A febbraio nei Paesi Ue più Efta più Regno Unito sono state immatricolate 804.028 auto, il 5,4% in meno dello stesso mese del 2021. Nei primi due mesi dell'anno - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - le immatricolazioni sono state 1.626.350, in calo del 3,9% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Nello stesso mese, Stellantis ha immatricolato in Europa più Efta più Regno Unito 163.920 auto, il 17,5 in meno dello stesso mese del 2021. Nei due mesi le immatricolazioni del gruppo sono 320.662, in calo del 15,1% sull'analogo periodo dell'anno scorso.