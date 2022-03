Mondadori: utile 2021 a 44 milioni, torna il dividendo

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Nel 2021 il gruppo Mondadori ha registrato ricavi netti di 807 milioni, in crescita dell'8,5% rispetto al 2020, e un utile netto di gruppo a 44,2 milioni rispetto ai 4,5 milioni dell'anno precedente. Confermato dopo 10 anni il ritorno al dividendo, che sarà di 0,085 euro per azione.

Per l'anno in corso sono attesi ricavi in crescita 'mid-single digit', con un margine operativo lordo "previsto in incremento di oltre il 20%", sottolinea la società e "un risultato netto stimato in crescita 'double-digit'", oltre a un cash flow ordinario atteso "in linea con il 2021".

L'anno scorso "la bontà delle scelte intraprese ha premiato il gruppo con risultati consolidati superiori alle 'guidance', benché queste fossero già state riviste al rialzo nel corso dell'anno", commenta Antonio Porro, amministratore delegato della Mondadori.

"La dinamica particolarmente positiva dei mercati di riferimento ci ha infatti consentito di cogliere un'importante opportunità di crescita e ha favorito, insieme alla maggiore efficienza operativa, un forte incremento sia della redditività sia della generazione di cassa. Tutto ciò - aggiunge Porro - si è concretizzato nel miglior risultato netto degli ultimi 10 anni e in una posizione finanziaria netta tornata, dopo oltre 15 anni, positiva". (ANSA).