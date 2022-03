Borsa:Europa chiude tonica con bozza di pace Russia-Ucraina

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Le Borse europee chiudono toniche, spinte dalla bozza del piano di pace tra Russia e Ucraina. Fari puntati anche sulla riunione della Fed che dovrebbe inasprire la politica monetaria. Sui mercati torna il buonumore anche per effetto del calo del prezzo del petrolio e del gas, dopo le fiammate dei giorni scorsi dovute al conflitto tra Mosca e Kiev.

Sul fronte valutario l'euro risale sul dollaro a 1,1002 a Londra.

L'indice stoxx 600 archivia la seduta in rialzo del 3,1%. Nel Vecchio continente si mettono in mostra Francoforte (+3,76%), Parigi (+3,68%), Londra e Madrid (+1,75%). (ANSA).