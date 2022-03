Borsa: Asia corre con rimbalzo Cina, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Borse di Asia e Pacifico di buon passo con le Piazze cinesi che rimbalzano (Shanghai +3,48%, Shenzhen +3,62%) con il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario che si è impegnato a mantenere stabili i mercati e a gestire i rischi del settore immobiliare.

Bene anche Tokyo (+1,64%) con l'anticipazione della revoca dello stato di emergenza anti Covid in Giappone, e in attesa delle indicazioni dalla Fed che dovrebbe alzare i tassi di 25 punti base, oltre a pubblicare le nuove previsioni economiche. L'attenzione principale resta al conflitto in Ucraina nell'attesa di spiragli di tregua mentre il presidente, Volodymyr Zelensky ha parlato di colloqui con la Russia più realistici. Positivi tanto i future sull'Europa, quanto quelli su Wall Street. Tra i dati macro attesi dall'Istat i dati su prezzi al consumo di febbraio. Dagli Stati Uniti i prezzi all'import, le vendite al dettaglio di febbraio e le scorte di petrolio. (ANSA).