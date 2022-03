illycaffè per 10/o anno tra aziende più etiche mondo

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - Per il decimo anno consecutivo la illycaffè è stata inserita nell'elenco delle aziende più etiche al mondo, 2022 World's Most Ethical Companies da Ethisphere, leader globale nella definizione e sviluppo di standard etici aziendali. E' l'unica azienda italiana tra 136 società di 22 paesi e 45 settori.

Il riconoscimento viene conferito alle aziende che dimostrano una leadership eccellente e un modello di business etico. Basata sul Quoziente Etico© di proprietà di Ethisphere, il processo di valutazione per The World's Most Ethical Companies include più di 200 domande sulla cultura, le pratiche sociali ed ambientali, le attività di etica e compliance, governance, attenzione alla diversità, iniziative a supporto di una forte value chain. Il processo rappresenta una struttura operativa che aiuta ad acquisire e codificare le pratiche principali delle aziende nel mondo, sottolineano gli organizzatori. (ANSA).