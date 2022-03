Caro carburante: garanzie non bastano, restano presidi sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Non bastano le dichiarazioni del ministro Patuanelli sulla valutazione di un possibile taglio delle accise e del decreto taglia carburante in settimana: gli autotrasportatori sardi rimangono sul piede di guerra. "Sino a quando non vedremo cambiare il prezzo del gasolio sulla colonnina - ha detto Daniele Fanni, uno dei referenti della protesta davanti a porti e zone industriali - noi andremo avanti con i presidi a oltranza". Stesso effetto per quanto detto dalla viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova: "un intervento sulle accise non è più rinviabile".

"Vogliamo risposte concrete", rispondono gli autotrasportatori.

(ANSA).