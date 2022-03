Borsa: Europa fiacca, bene Wall Street, Milano in parità

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Appaiono poco mosse le principali borse europee dopo l'avvio positivo degli scambi a New York. La migliore continua ad essere Madrid (+0,3%), mentre Milano si porta in parità a differenza di Parigi, Londra e Francoforte, che cedono lo 0,3% circa. Scende a 158,2 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in ulteriore calo di 5,5 punti base all'1,904%. Crolla il barile di greggio (Wti -6,68% a 96,14 dollari e Brent -6,37% a 100 dollari), sale il gas (+3,61% a 118,65 euro al MWh) in lieve calo l'oro (-0,05% a 1.921 dollari l'oncia) e il nichel (-0,06% a 48mila dollari la tonnellata). Amplia il calo Eni (-2,16%) e Shell (-0,85%), mentre si confermano deboli TotalEnergies (-1,2%) e Bp (-1,33%). Sotto pressione gli estrattivo-minerari Polymetal (-25,13%), Rio Tinto (-2,6%) e Glencore (-2,29%). In luce Generali (+1,67%) dopo i conti, Atlantia (+1,23%) e Terna (+1,48%). Acquisti su Bper (+1,8%), più caute Intesa (+0,5%) e Unicredit (+0,57%). Bene Caixabank (+1,72%) e Bnp (+1,37%), acquisti sulle compagnie aeree Ryanair (+3,4%), Lufthansa (+1,78%), Iag (+1,9%), il Gruppo nato dalla fusione di British Airways con Iberia, e Air France (+0,96%), con il calo del greggio. (ANSA).