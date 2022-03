Borsa: Europa apre pesante, Londra -1,2%

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Avvio in calo per le principali Borse europee, che scontano le tensioni legate alla guerra in Ucraina, l'attesa stretta monetaria da parte della Fed domani e la recrudescenza dell'epidemia di Covid 19 in Cina. A Londra l'indice Ftse 100 ha avviato le contrattazioni in calo dell'1,2% a 7.107 punti, a Parigi il Cac 40 cede l'1,18% a 6.294 punti mentre a Francoforte il Dax arretra dell'1,15% a 13.768 punti.

