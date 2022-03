Spread Btp-Bund: chiude in lieve calo a 159,5 punti

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Chiusura a 159,5 punti per il differenziale tra Btp e Bund, in lieve calo rispetto ai quasi 160 punti di venerdì. In questa seduta d'inizio settimana ha toccato i 157,2 punti verso le 8.20 e un picco a 161, 2 punti dopo le 14.30.

In netta salita il rendimento del decennale italiano, all'1,960%, rispetto all'1,85% di venerdì. In questa giornata ha toccato l'1,967% intorno alle 17.35, sfiorando i recenti massimi all'1,97 di metà febbraio, che erano come i valori di maggio 2020. Il Bund tedesco ha terminato allo 0,362%. (ANSA).