Mediaset: ok in Borsa (+4%) dopo Prosieben e ipotesi Spagna

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Buona seduta per Mfe-Mediaset in Piazza Affari dopo la crescita oltre il 25% dei diritti di voto nella tedesca Prosieben e l'ipotesi di consolidamento delle attività spagnole con 'delisting' di Mediaset Espana dalla Borsa di Madrid: il titolo Mfe B, quello che meglio definisce l'umore del mercato, ha chiuso in rialzo del 4,5% a 1,17 euro, proseguendo il recupero dai minimi del 7 marzo a quota 0,94.

Acquisti anche sul gruppo media tedesco del quale il Biscione è già comunque ampiamente primo azionista: Prosieben è salito a Francoforte del 3,2% finale a 12 euro. Sospesa dalla Consob spagnola in corso di seduta Mediaset Espana, che attende le decisioni del Cda di Mfe, quando il titolo viaggiava in rialzo del 2,3% oltre i 5 euro, anch'esso in progressivo aumento dai minimi recenti del 4 marzo a quota 4,2 euro. (ANSA).