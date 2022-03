Leonardo, piano crescita Elettronica Difesa da 1,5mld in 5 anni

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Leonardo "punta a conquistare la leadership europea nell'Elettronica per la Difesa con un piano di crescita e sviluppo quinquennale che pone al centro il sistema industriale italiano", con 200 milioni di euro di investimenti annui dedicati all'Italia che arrivano a 300 milioni annui considerando anche il Regno Unito. Ulteriori 50 milioni in 3 anni saranno destinati all'ottimizzazione dei siti industriali nazionali. 'Perno del processo di rafforzamento delle linee produttive sarà la 'Factory of the Future', il modello per una fabbrica intelligente, già in corso di sviluppo nel Regno Unito, con robotica e sistemi digitali.

Il piano conta sui 18 poli di eccellenza italiani che "saranno in grado di gestirne il portafoglio tecnologico attraverso l'intera filiera del valore, dallo sviluppo, alla produzione fino al supporto post-vendita". Prevede anche la "creazione di un ecosistema di open innovation con il mondo della formazione e della ricerca. Coinvolti oltre 20 poli universitari e centri di ricerca e 9 Its/Iitis.