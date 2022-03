Gentiloni, previsione crescita Ue al 4% non è più realistica

L'impatto economico della guerra in Ucraina e "i costi aggiuntivi sui bilanci dei Paesi membri avranno certamente un effetto di rallentamento sulle previsioni di crescita" dell'Ue. Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, arrivando all'Eurogruppo.

"Noi avevamo previsto una crescita del 4% per quest'anno a livello europeo e questi numeri non sono più realistici", ha spiegato.



Secondo Gentiloni inoltre, l'incertezza determinata dalla guerra rende ''irrealistico'' tornare alle vecchie regole del Patto Ue. Ma "il lavoro per costruire un' intesa non si risolve in pochi giorni".