Gas: Eni, benefici con l'aumento della produzione nazionale

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Noi non facciamo nuove esplorazioni da oltre 10 anni in Italia ma in generale l'aumento della produzione nazionale di gas dà dei benefici al paese sia in termini di ricadute economiche, dirette e indirette, sia in termini ambientali e climatici" perché "consumare a km 0 evita le emissioni del trasporto". Lo afferma il direttore Public Affairs di Eni, Lapo Pistelli, in un'audizione sul dl Bollette alle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera.

"Benissimo le procedure autorizzative semplificate, bene lo schema dell'intermediazione commerciale del gruppo Gse - continua Pistelli - per dare energia a prezzi ragionevoli.

Attendiamo le modalità attuative e siamo pronti ad aderire al meccanismo". (ANSA).