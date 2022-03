Gas: chiude in forte calo a 114,5 euro al MWh

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Chiusura in forte calo per i future sul gas naturale ad Amsterdam (-12,7%), che guidano il prezzo in Europa. Hanno terminato a 114,5 euro al MWh, rispetto ai 131 euro di venerdì. Scese anche le quotazioni a Londra (-12,9%) a 270,9 penny per unità termica (Mmbtu). (ANSA).