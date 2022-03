Ferragamo: Maximilian Davis è il nuovo direttore creativo

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - E' Maximilian Davis il nuovo direttore creativo di Ferragamo. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che lo stilista, nato a Manchester (Regno Unito), è diplomato al London College of Fashion e ha lanciato il suo marchio omonimo nel 2020 con la collezione PE2021, suscitando "immediato riconoscimento internazionale". Davis ha origini trinidadiano-giamaicane che sono "una parte essenziale della sua identità e una forte ispirazione per il suo lavoro". "L'eleganza decisa - viene spiegato - la raffinatezza innata, il senso del colore e il punto di vista multiculturale di Maximilian Davis hanno attirato l'interesse dei principali media internazionali, dei retailer e delle celebrità".

"L'unicità e la precisione della sua visione - commenta "l'amministratore delegato Marco Gobbetti - l'altissimo livello qualitativo ed un'estetica personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione". "Il suo lavoro - prosegue - è definito da eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un nuovo, emozionante capitolo per questa Maison, fondata su creatività, artigianalità, raffinatezza e straordinari valori umani". (ANSA).