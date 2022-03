Cambi: euro parte stabile a 1,091 dollari, nuovo calo yen

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Partenza stabile per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica passa di mano nei primi scambi a 1,091 dollari (+0,06%). In Asia lo yen continua a perdere terreno a causa dell'atteggiamento accomodante della BOj di fronte a una Federal reserve che secondo gli osservatori sta assumendo un atteggiamento sempre più 'falco', come evidenziato anche dall'aumento dei rendimenti del Treasury.. (ANSA).