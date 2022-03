Borsa: Milano (+2%) torna con Europa su massimi seduta

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Dopo l'avvio di Wall street è tornata una forte corrente di acquisti sui mercati azionari del Vecchio continente, che si sono riportati sui massimi della seduta: Francoforte sale del 2,8%, con Parigi e Amsterdam in aumento del 2,2% e Milano che cresce di oltre due punti percentuali. Bene anche Madrid, in aumento dell'1,5%, con Londra sempre cauta in rialzo comunque dello 0,7%.

In Piazza Affari, che guarda anche al petrolio che oscilla attorno ai 100 dollari al barile con escursioni sotto questa quota, Tim strappa del 6%, con i titoli finanziari solidi (Intesa +5%, Generali +3,9%). Deboli Tenaris e Snam, in ribasso di oltre un punto percentuale. (ANSA).