Borsa: Hong Kong pesante in avvio, apre a -2,53%

(ANSA) - PECHINO, 14 MAR - La Borsa di Hong Kong apre la seduta con una brusca correzione, tra i timori della guerra in Ucraina e della nuova temuta stretta regolamentare di Pechino sul settore tecnologico: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute il 2,53% a 20.033,01 punti, con il sottoindice dei titoli hi-tech che segna un tonfo del 5,63% a quota 4.008,03.

L'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute l'1,15%, a 3.271,58 punti, mentre quello di Shenzhen (città finita da ieri in lockdown per Covid-19) cede lo 0,93%, scivolando a quota 2.152,92. (ANSA).