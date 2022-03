Atitech: contratto preliminare per manutenzione con Ita Airways

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Atitech , azienda napoletana specializzata nella manutenzione di aeromobili , ha annunciato di avere sottoscritto un contratto preliminare con "ITA Airways.

La società di Gianni Lettieri "presenterà entro oggi un' offerta vincolante per l'acquisto del ramo manutenzione di Alitalia - informa un comunicato - e, in caso di aggiudicazione, il contratto preliminare sottoscritto con ITA Airways, si consoliderà in un impegno a lungo termine che identifica servizi e tariffe inerenti alle attività acquisite nel bando." "Nel caso in cui Atitech non risultasse aggiudicataria del bando indetto da Alitalia in Amministrazione Straordinaria il contratto preliminare si risolverà.

"La sottoscrizione di questo contratto preliminare di servizi con ITA Airways - afferma il residente Gianni Lettieri - è la base su cui lavorare per il futuro delle due società. Atitech supporterà la compagnia con massimo impegno e professionalità garantendo priorità di servizi e alta qualità; inoltre si porrà l'obiettivo di riportare a Fiumicino una platea di compagnie aeree di livello internazionale, come fatto in passato con il proprio rilancio sull'aeroporto di Napoli - Capodichino".

