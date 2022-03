Tesoro: colloca Btp per 7,75 mld, rendimenti in calo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il Tesoro ha collocato oggi in asta Btp per 7,75 miliardi di euro con un calo dei rendimenti per i titoli a 3 e 7 anni. Nel dettaglio sono stati collocati 2,75 miliardi di titoli a 3 anni con un rendimento in calo allo 0,57 (-12 punti base rispetto alla precedente operazione), 3 miliardi di titoli a 7 anni al rendimento di 1,47 (-5 punti). Collocati anche 2 miliardi di titoli a 15 anni al rendimento di 2,11%.

(ANSA).