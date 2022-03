Ucraina: registro Lloyd's ritira classificazione navi russe

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il Lloyd's Register, la maggiore società mondiale di classificazione marittima che pubblica dal 1764 il registro delle navi mercantili e rilascia le certificazioni di sicurezza, ha deciso di interrompere la copertura di navi "possedute, controllate, gestite da società" russe. In una nota il Llody's register (che non va confuso con il gruppo assicurativo ndr) ha affermato come la decisione segua le misure sanzionatorie prese da Gran Bretagna, Statini Uniti e Unione Europea rafforzate ieri anche contro il comparto marittimo. (ANSA).