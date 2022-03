Ucraina: Goldman esce dalla Russia, la prima a Wall Street

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Goldman Sachs intende chiudere le sue attività in Russia, in quella che è una prima per una grande banca di Wall Street in risposta all'invasione in Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. "Goldman Sachs sta chiudendo le sue attività in Russia nel rispetto dei requisiti regolamentari.

Siamo concentrati a sostenere i nostri clienti nel gestire i pre-esistenti obblighi sul mercato", afferma Goldman Sachs.

(ANSA).