Gas: scende (-5%) in avvio mercati, ma molto volatile

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Prezzo del gas naturale in leggero calo sui mercati europei in avvio di seduta, ma molto nervoso: il metano ad Amsterdam, listino di riferimento per il Vecchio continente, scende del 5% a 148 euro al Megawattora rispetto alla chiusura di ieri, dopo aver toccato nelle primissime battute della giornata un ribasso del 10% a quota 140 euro.

(ANSA).