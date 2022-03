Dl sostegni: filiera edilizia, urgenti correttivi o blocco

Occorrono correttivi al decreto sostegni o si rischia il blocco dei cantieri edili: lo affermano le associazioni di settore della filiera in una nota congiunta.

"Con il Dl sostegni ter il Governo ha fatto dei passi in avanti sul caro materiali, ma non ancora sufficienti per scongiurare il rischio di blocco dei cantieri. Occorrono dunque urgenti modifiche all'articolo 29 del decreto per adeguare in modo strutturale e vincolante i prezzi delle materie prime ai nuovi valori di mercato, sia per le opere in corso che per quelle ancora da bandire". (ANSA).