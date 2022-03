Cassa Ravenna:assemblea il 12/4 per cambio Statuto,nuovo cda

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il Consiglio d'amministrazione della Cassa di Ravenna ha convocato l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti, per la modifica dello Statuto, approvare il bilancio 2021 e per eleggere i nuovi cda e collegio sindacale, in unica convocazione in presenza per il 12 aprile alle 10,30, al Teatro Alighieri di Ravenna, in via Mariani 2. Lo si legge in una nota dell'istituto presieduto da Antonio Patuelli, secondo cui "per ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso saranno adottate misure organizzative precauzionali, in linea con le indicazioni delle Autorità nazionali e locali, adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione.

Nell'ottica di contenere gli spostamenti si ricorda inoltre che vi è la possibilità di fare ricorso all'istituto della delega ai sensi della normativa vigente".

L'Assemblea straordinaria della Cassa sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di modifica dell'articolo 2 dello Statuto, "finalizzata ad esplicitare anche nel testo statutario la costante attenzione da sempre riservata dal gruppo Cassa di Ravenna ai valori etici, di legalità ed ai temi della sostenibilità.

L'Assemblea in sede ordinaria sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e gli atti conseguenti come la distribuzione del dividendo, nonché la proposta di autorizzazione al Cda per il compimento di atti di disposizione su azioni proprie e il documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione degli esponenti aziendali e del personale.

L'Assemblea ordinaria sarà inoltre chiamata ad eleggere il nuovo Cda e il nuovo collegio sindacale, giunti alla scadenza del mandato triennale, determinandone i compensi e pronunciandosi sulla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti della banca.

(ANSA).