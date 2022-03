Borsa: Europa parte debole, Amsterdam -0,5%

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente in lieve calo in avvio di seduta dopo la gran corsa di ieri: Francoforte segna un ribasso dello 0,8%, Parigi e Londra dello 0,6%, Amsterdam di mezzo punto percentuale. Madrid in avvio è limata dello 0,1%. (ANSA).