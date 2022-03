Appalti: premi per imprese che puntano a pari opportunità

Nel ddl delega sugli appalti approvato ieri dal Senato e ora all'esame della Camera è stata inserita la previsione, in linea con le indicazioni del Ministro Orlando, di promuovere - per tutte le gare e i bandi pubblici - meccanismi di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa dei disabili (già per i contratti del PNRR è stata inserita la clausola del 30% di assunzioni di giovani e donne). Inoltre, specificano fonti del ministero del Lavoro, si stabilisce il principio che costi della manodopera e per la sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso.