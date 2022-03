Spread Btp/bund apre stabile a 147 punti

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund tedesco dopo il deciso ribasso visto ieri sulle ipotesi, non confermate, dell'emissione di Eurobond per finanziare le spese energetiche e l'acquisto di armi. Il differenziale segna 147 punti contro i 148 della chiusura della vigilia mentre il rendimento è pari all'1,6%. Gli occhi del mercato sono puntati ora sulla riunione della Bce domani.

