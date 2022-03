Borsa:Asia in calo con Tokyo e cinesi,Europa vista in rialzo

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Seduta all'insegna della flessione per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo (-0,30%) che fallisce il tentativo di recupero dai minimi in 16 mesi mentre sul mercato si continua a guardare al conflitto in Ucraina e alle sue ripercussioni sulle economie globali.

Il tema centrale resta sempre il progressivo rialzo dei costi per l'approvvigionamento delle risorse energetiche. Più marcate le flessioni delle Piazze cinesi a scambi in corso: Shanghai -1%, Shenzhen -1,2%, Hong Kong -1,4%. Tutto questo nonostante l'inflazione in Cina mostri nuovi segnali di stabilizzazione.

Chiusa Seul l'unica in positiva è Sydney (+1,22%).

Attesa in rialzo l'Europa e sono orientati in positivo anche i future su Wall Street. Da calendario macro previste per l'Italia le stime sulla produzione industriale di gennaio e la nota di febbraio sull'andamento dell'economia italiana. L'attesa degli investitori è alla riunione della Bce di domani. (ANSA).