Borsa: Milano cresce del 5% con Europa, Pirelli +10%

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Non si ferma la corrente di ricoperture sulle Borse europee: Milano ha toccato l'aumento di cinque punti percentuali, con Francoforte e Parigi che viaggiano sulla stessa linea. In crescita del 4% Amsterdam e Madrid, mentre Londra è più cauta nel rimbalzo e sale poco oltre i due punti percentuali.

Con le ipotesi di trattative più concrete per la guerra in Ucraina, le materie prime si stanno raffreddando (petrolio -1%, grano a Chicago -5%) e in Piazza Affari recuperano i gruppi che più hanno pagato l'esposizione in Russia come Pirelli, che sale del 10% dopo un passaggio in asta di volatiltà.

Bene le banche (Unicredit +8%, Intesa +7%), deboli i gruppi che nei giorni scorsi avevano corso con il greggio (Tenaris -2%).

(ANSA).