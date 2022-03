Borsa: Milano accelera (+4%) con speranze su Ucraina

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Le speranze su colloqui a più alto livello con ipotesi anche di riunioni in un Paese terzo per arrivare a una distensione della situazione in Ucraina stanno spingendo Piazza Affari, tra le più penalizzate in Europa dall'avvio dell'invasione russa: l'indice Ftse Mib ha raggiunto una crescita del 4%, con le banche che si confermano in prima linea a sostenere il listino, oltre a Pirelli che ha raggiunto una crescita del 10% prima di essere sospesa in asta di volatilità.

Tra i gruppi maggiori della Borsa di Milano, Stm, Unicredit e Intesa crescono del 7%. In controcorrente Tenaris e Saipem, che scendono di due punti percentuali, con Eni in calo dell'1,6%.

