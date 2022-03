Bnp Paribas: esposizione in Russia e Ucraina è di 3 miliardi

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Anche la francese Bnp Paribas, come altre banche, dettaglia la sua esposizione alla Russia e all'Ucraina mentre la guerra e l'impatto delle sanzioni contro il governo di Vladimir Putin si intensificano.

L'esposizione lorda totale della banca parigina - scrive Bloomberg - verso entrambi i paesi ammonta a circa 3 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi di euro in Russia a fine dicembre e 1,7 miliardi di euro in Ucraina. Le esposizioni residue nette in entrambi paesi sono di circa 500 milioni di euro.

Bnp ha rimandato un investor day previsto per il 14 marzo. Allo stesso tempo, l'istituto ha confermato i suoi obiettivi finanziari e il pagamento di un dividendo in contanti di 3,67 euro per il 2021. (ANSA).