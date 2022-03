Benzina: ancora aumenti, Diesel a 2,1 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Ancora aumenti per i carburanti.

Secondo i dati raccolti da Quotidiano Energia la media del diesel servito viaggia verso i 2,1 euro al litro, mentre si avvicina ai 2 euro nella modalità self (già raggiunti in alcuni distributori). "La verde continua a salire ed è ormai stabile sopra i 2,1 euro nel rifornimento con servizio" si legge.

Corposi rincari si registrano anche per i prezzi praticati del metano auto. (ANSA).