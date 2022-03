Ucraina: Mise valuta dazi e limiti a export materie prime

Il Mise sta verificando la possibilità di introdurre restrizioni come dazi e autorizzazioni all'export su alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che servono alla nostra industria. Tra gli altri, si fa riferimento a materiali quali rottami di ferro, rame, argilla, nichel, prodotti per l'agricoltura. Lo si legge in una nota.

"Siamo al lavoro con ritmi molto serrati - dice il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti - per avere al più presto un quadro preciso della situazione e formulare le risposte e proposte che servono alle nostre industrie in questo momento drammatico".