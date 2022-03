Rc auto: possibili ristori lockdown, parte tavolo tecnico

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Il governo non esclude la possibilità di 'ristorare' gli automobilisti con i risparmi sull'rc auto accumulati durante il Covid. Lo afferma il sottosegretario al Mef, Federico Freni, rispondendo in Commissione Finanze ad un'interrogazione sulle possibili iniziative per utilizzare a favore degli assicurati i risparmi accumulati dalle imprese nei mesi di lockdown. "Nell'ambito di ulteriori provvedimenti potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese quelle sollecitate dagli interroganti", ha detto Freni, annunciando l'avvio di "un apposito confronto tecnico". (ANSA).